Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на проспекте Чайковского в Твери

В ДТП пострадали мужчина и маленькая девочка Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

Авария произошла утром, 26 января, на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель "ВАЗ-2107" при совершении разворота столкнулся с автомобилем "Рено".

Со слов водителя "ВАЗ", для него горела "зеленая" стрелка. В это время со стороны площади Капошвара двигался Рено. Как пояснил водитель иномарки, для него горел "зеленый" свет.

В результате аварии пострадали пятилетняя девочка-пассажирка "ВАЗ" и 28-летний пассажир "Рено".