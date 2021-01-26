Коронавирусом в Твери за сутки заразилось 62 человека

В Тверской области подтверждено 206 случаев Фото: ПТО

Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.

Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 26 января выявлено 8969 случаев заражения, это +62 за сутки.

Всего же в Тверской области 28076 официальных случаев COVID-19.

Выздоровели 24 054 человек (+255 за последние сутки)

Изолированы 3517 больных (-52).

Умерли 505 человек (+3).

Также в лидерах по распространению заразы:

Конаковский район – 2048 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 1614 (+8),

Ржев – 1524 (+1),

Торжок – 1316 (+4),

Кимры – 1202 (+7),

Калининский район – 1117 (+15).