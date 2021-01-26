Коронавирусом в Твери за сутки заразилось 62 человека

В Тверской области подтверждено 206 случаев Фото: ПТО
Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.
Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 26 января выявлено 8969 случаев заражения, это +62 за сутки.
Всего же в Тверской области 28076 официальных случаев COVID-19.
Выздоровели 24 054 человек (+255 за последние сутки)
Изолированы 3517 больных (-52).
Умерли 505 человек (+3).
Также в лидерах по распространению заразы:
Конаковский район – 2048 (+3),
Вышневолоцкий городской округ – 1614 (+8),
Ржев – 1524 (+1),
Торжок – 1316 (+4),
Кимры – 1202 (+7),
Калининский район – 1117 (+15).
Графика: ПТО