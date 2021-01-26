Жители поселка в Тверской области пожаловались на отсутствие уличного освещения

Жители поселка пожаловались на отсутствие уличного освещение Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Лесного района обратились жители поселка Железенка. Граждане пожаловались на отсутствие уличного освещения, что создает угрозу безопасности дорожного движения на территории Медведковского сельского поселения.

По результатам проверки прокуратурой района в Максатихинский межрайонный суд направлено административное исковое заявление. На администрацию возложена обязанность восстановить освещение. Требование исполнено в полном объеме.