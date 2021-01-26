Тверских водителей заставили снять тонировку

В Твери водителей заставили снимать тонировку Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери 25 января состоялось профилактическое мероприятие "Тонировка". Сотрудники Госавтоинспекции провели работу по пресечению фактов управления транспортными средствами, светопропускаемость стекол которых не соответствует требованиям законодательства.

В ходе рейда инспекторы останавливали автомобили, на ветровые и передние боковые стекла которых были нанесены пленки и другие покрытия, ограничивающие обзор с места водителя.

Светопропускаемость стекол проверяли специальным прибором. Если коэффициент светопропускания не соответствовал установленным законом нормам, на водителей составляли административные материалы. Тонировку нарушителям также пришлось снять.