Больше 7,5 тысячи человек сделали прививку от коронавируса в Тверской области

В тверском регионе набирает обороты массовая вакцинация граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным областного оперштаба, на сегодня 7530 жителей региона сделали прививку от коронавируса. При этом в Верхневолжье уже поступило свыше 22,7 тысяч доз вакцины «Спутник V».

За 25 января привились 1173 граждан.

Пройти вакцинацию от COVID-19 в нашем регионе сейчас можно в 30 прививочных пунктах. В Твери они открыты на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи, в горбольницах №1 и №7, в центре имени В.П. Аваева, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

В районах прививки от коронавируса делают в Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской и Селижаровской ЦРБ, а также в медико-санитарной части №141 Удомли.

По поручению губернатора Игоря Рудени с 10 февраля должны открыть еще 10 прививочных кабинетов.

Записаться на вакцинацию может любой желающий в возрасте с 18 лет по номеру "122", а также через региональный портал www.medregtver.ru. Запись ведется и по телефонам прививочных пунктов в больницах в будние дни.

На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.

Также в регионе запланировано создание выездных прививочных бригад.