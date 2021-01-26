В Твери меняются маршруты шести автобусов, едущих в сторону Пролетарки

Несколько автобусов изменили маршут Фото: Виктория ТУШКОВА

С 26 января в связи с ограничением движения на участках улиц Бебеля и Одностронней меняется маршрут следования некоторых автобусов.

При движении в сторону Пролетарки автобусы 6, 14, 42, 45 будут следовать по улице Софьи Перовской. А в направлении центра города автобусы 9, 14, 24, 42, 45 будут поворачивать с улицы Софьи Перовской на Беляковский переулок.

Напомним, ограничения движения вводятся с сегодняшнего дня и будут действовать до 30 января - на время ремонта теплотрассы.