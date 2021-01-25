В Твери создадут ресурсный центр добровольчества и гражданских инициатив

Встреча со студентами была организована на площадке нового информационно-библиотечного центра ТвГУ. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя на встрече со студентами-активистами тверских вузов обсудил с ними помимо всего прочего тему добровольчества.

- В этом году начинается реализация программы по созданию регионального центра для студентов, для волонтеров, для тех, кто хотел бы начать активно участвовать в развитии экономики, региона и страны, - объявил губернатор.

На базе центра будут проходить обучающие семинары, консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации. Также там будут проводить конференцию «Лучшие добровольческие практики» и фестиваль «Площадь добра».

Открытие центра стало возможно благодаря победе Тверской области в конкурсном отборе на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел».

В Твери уже действует с 2019 года один ресурсный центр поддержки добровольчества, но в в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. .

Встреча со студентами была организована на площадке нового информационно-библиотечного центра ТвГУ. Участие в общении также принял замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.