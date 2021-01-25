Коронавирусом в Твери за сутки заразилось 73 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.

Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 25 января выявлено 8907 случая заражения, это +73 за сутки.

Всего же в Тверской области 27 870 официальных случаев COVID-19.

Выздоровели 23 799 человек (+252 за последние сутки)

Изолированы 3569 больных (-44).

Умерли 502 человека (0).

Также в лидерах по распространению заразы:

Конаковский район – 2045 (+14),

Вышневолоцкий городской округ – 1606 (+15),

Ржев – 1523 (+7),

Торжок – 1312 (+4),

Кимры – 1195 (+10),

Калининский район – 1102 (+11).