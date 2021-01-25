Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Твери мужчина украл деньги у знакомой, но обещал вернуть

Злоумышленник забрал 12 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 45-летняя женщина и сообщила, что у нее пропали из квартиры деньги и украшения.

Место происшествия осмотрела полиция и криминалисты. Были изъяты следы и частицы. В ходе розыска выяснилось, что ценности забрал давний знакомый потерпевшей. В полиции мужчина пояснил, что выпивал вместе с хозяйкой, а пока она накрывала на стол, он взял с комода деньги и украшения и спешно покинул квартиру.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал