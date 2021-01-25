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Общество

Аптечную сеть в Тверской области привлекли к ответственности за отсутствие лекарств

Не был обеспечен минимальный ассортимент
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В аптеках не был обеспечен минимальный набор лекарств

В аптеках не был обеспечен минимальный набор лекарств

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратурой Кувшиновского района в в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности двух аптечных сетей, которые не обеспечили наличие минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

В продаже отсутствовали: ранитидин, фуросемид, верапамил, умифеновир, аминофиллин, пилокарпин, ко-тримоксазол, тетрациклин.

По представлению прокурора три лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Виновным также выписаны предупреждения за нарушения.