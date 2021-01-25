Аптечную сеть в Тверской области привлекли к ответственности за отсутствие лекарств

В аптеках не был обеспечен минимальный набор лекарств Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратурой Кувшиновского района в в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности двух аптечных сетей, которые не обеспечили наличие минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

В продаже отсутствовали: ранитидин, фуросемид, верапамил, умифеновир, аминофиллин, пилокарпин, ко-тримоксазол, тетрациклин.

По представлению прокурора три лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Виновным также выписаны предупреждения за нарушения.