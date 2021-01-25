Четыре автобуса изменили маршруты из-за повала асфальта на проспекте Победы в Твери

Временно изменили схемы движения четыре городских маршрута: №№24,44, 51 и 106.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В связи с аварийными работами на проспекте Победы в Твери временно изменили схемы движения четыре городских маршрута: №№24,44, 51 и 106.
Автобусы №24 «ТЦ «Метро» – улица 1-я за линией» и №106 «ТЦ «Метро» – Эммаусс» временно ходят до торгового центра «Метро» по улице Склизкова.
Автобусы №44 «ТЦ «Метро» – «Радужный» и №51 «ТЦ «Метро» – Литвинки» идут по проспекту Победы до остановки «Автотранспортное хозяйство № 2».
Напомним, на проспекте Победы около дома №74 из-за повреждения канализационного коллектора провалился асфальт. Коммунальщики уже ведут там работы, поэтому участок перекрыт для движения транспорта. О сроках завершения работ пока не сообщается.
Новые схемы движения. Графика: Транспорт Верхневолжья.