В Тверской области организована "горячая линия" по качеству молочной продукции

На звонки отвечают специалисты Роспотребнадзора Фото: Татьяна Коркина

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области с 25 января по 5 февраля организована "горячая линия" по вопросам качества и безопасности молочной продукции, срокам годности.

Жители могут задать вопросы относительно маркировки товара, получить рекомендации по выбору продукции и советы по возврату некачественного товара.

Телефон "горячей линии": (4822) 42-20-63. Звонки принимаются в 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, кроме выходных дней. Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).