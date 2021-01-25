Более 6000 жителей сделали прививку от коронавируса в Тверской области

В Тверскую область поступило более 22,7 тыс. доз "Спутника V" Фото: ПТО

В Тверской области, по данным на 25 января, 6285 жителей Тверской области сделали прививку от коронавируса. Это 27,6% от общего количества вакцины.

В настоящее время в Верхневолжье поступило более 22,7 тыс. доз "Спутника V". За день 24 января привились 360 человек. В федеральный регистр внесена информация о 4110 гражданах региона, прошедших вакцинацию.

Прививку от коронавируса в Тверской области граждане могут сделать в 30 учреждениях здравоохранения. Вакцинация в Тверской области проводится на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1 и №7, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, в больнице "РЖД-Медицина" и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

А также в специализированных кабинетах в центральных районных больницах по месту жительства.