В детских садах Твери проходит "Неделя здоровья"

В детских садах Твери проходят "Недели здоровья" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детских садах Твери до 30 января проходят "Недели здоровья" и мероприятия, посвященные Международному дню зимних видов спорта.

Старт зимним уличным состязаниям был дан в детсаду № 140, также физическую подготовку в спортивных играх и командных эставетах показали воспитанники детсада № 158.

– Спортивные развлечения на воздухе делают более разнообразными прогулки для малышей, - рассказала заведующая детским садом № 158 Вера Крылова, - Мероприятия прививают интерес к здоровому образу жизни и спорту у детей, их родителей и педагогов.