Подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта дорог в Тверской области

Подрядчик заплатит штраф по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратура Сандовского района провела проверку и установила, что подрядчик нарушил сроки исполнения контракта, заключенного в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и регионального проекта "Безопасность дорожного движения".

В отношении нарушителя прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Постановление судом рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей. Условия контракта исполнены в полном объеме. Постановление вступило с законную силу.