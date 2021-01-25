В Тверской области алиментщик получил полгода исправительных работ

Алиментщика осудили на полгода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед судом предстал 36-летний житель Зубцовского района. Ранее мужчина был признан обязанным выплачивать алименты на содержание 13-летней дочери.

Однако денежные средства на ребенка не вносил, на работу не устраивался и материальную помощь не оказывал.

По ч. 1 статьи 157 УК РФ на фигуранта завели уголовное дело.

Судом ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Приговор не вступил в законную силу.