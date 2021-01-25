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В Твери начали убирать новогодние елки

Зеленых красавиц уже увезли с площади Ленина и улицы Желябова
Степан КАМЕНЕВ
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В Твери начали разбирать новогодние елки.

В Твери начали разбирать новогодние елки.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Праздники завершились и в областном центре начали убирать новогодние украшения. В частности, разбирают искусственные ели, которые радовали тверичан, с 20-х чисел ноября 2020 года. В первую очередь, их демонтировали около здания муниципальной власти и рядом с ТЦ «Семь морей».

Еще совсем недавно рядом с праздничным деревом на улице Желябова толпился народ, и вот сегодня рабочие уже увозят ель по частям. Задачу поставили перед специалистами из МУП «Дирекция парков».

На площади Желябова рабочие демонтировали праздничную ель.

На площади Желябова рабочие демонтировали праздничную ель.

Фото: Александр ЖМУЛИН

На камере наблюдения видно, что наряженная красавица и олени пропали и с площади Ленина. Арт-объект с оленям стал в эти праздники популярным место для фотографий у горожан.

На площади Ленина тоже уже нет ни 14-метровой ели, ни оленей. Фото: скрин камеры на tver.ru.

На площади Ленина тоже уже нет ни 14-метровой ели, ни оленей. Фото: скрин камеры на tver.ru.

Напомним, в 2020 году елки и светодиодные украшения устанавливали во всех районах Твери.

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