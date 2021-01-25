В Твери начали убирать новогодние елки

В Твери начали разбирать новогодние елки. Фото: Александр ЖМУЛИН

Праздники завершились и в областном центре начали убирать новогодние украшения. В частности, разбирают искусственные ели, которые радовали тверичан, с 20-х чисел ноября 2020 года. В первую очередь, их демонтировали около здания муниципальной власти и рядом с ТЦ «Семь морей».

Еще совсем недавно рядом с праздничным деревом на улице Желябова толпился народ, и вот сегодня рабочие уже увозят ель по частям. Задачу поставили перед специалистами из МУП «Дирекция парков».

На площади Желябова рабочие демонтировали праздничную ель. Фото: Александр ЖМУЛИН

На камере наблюдения видно, что наряженная красавица и олени пропали и с площади Ленина. Арт-объект с оленям стал в эти праздники популярным место для фотографий у горожан.

На площади Ленина тоже уже нет ни 14-метровой ели, ни оленей. Фото: скрин камеры на tver.ru.

Напомним, в 2020 году елки и светодиодные украшения устанавливали во всех районах Твери.