Более 6,2 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Тверской области

В Тверской области уже более 6,2 тысяч человек вакцинировались от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего в Тверском регионе в запасе есть 22,7 тысяч доз вакцины «Спутник V». 24 января привилось 360 человек. Информация о вакцинированных вносится в специальный реестр.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 можно сделать в 30 пунктах вакцинации. Это, в том числе, Областная клиническая больница, Больница «скорой помощи» в Твери, городские больницы №1 и №7, Центр имени Аваева, медсанчасть №141 в Удомле, больница «РЖД-Медицина» и медсанчасть областного МВД.

Также процедура проходит в кабинетах Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ.

С 10 февраля планируют открыть еще несколько кабинетов. В регионе должны появится и выездные бригады. Они будут делать прививки жителям отдаленных районов, а также находящимся в 37 учреждениях с круглосуточным пребыванием и работникам крупных предприятий.

Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, через информационную систему www.medregtver.ru, а также по телефонам самих прививочных пунктов в будни. Организовать запись планируют и через портал «Госуслуги». На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом. Минуя регистратуру.