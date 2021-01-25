Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с праздником студентов и Татьян

Игорь Руденя поздравил жителей с Днем студенчества Фото: ПТО

25 января в России отмечается День студента, а также именины памяти святой мученицы Татианы, которая уже два с половиной столетия является покровительницей студентов.

С праздником всех причастных поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"В Тверской области работают современные высшие и средние специальные учебные заведения, реализуется множество образовательных и инновационных программ, организована практика на ведущих предприятиях и в организациях региона. Это позволяет каждому молодому человеку получить востребованную профессию и реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.

Правительство Тверской области поддерживает талантливую молодежь и создает все условия для того, чтобы молодые специалисты жили, работали и творили, воплощая самые смелые проекты на тверской земле. Желаю каждому из вас сохранить в себе созидательную энергию молодости, быть верным студенческому братству и выбранной профессии, трудиться на благо нашего края и всей России. С праздником!", - поздравил жителей Игорь Руденя.