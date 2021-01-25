На трассе в Тверской области сообщники тайком разгрузили фуру с одеждой известной марки

Преступление удалось раскрыть по "горячим следам" Фото: архив "КП"

Инцидент произошел на трассе М-10 "Россия" в Спировском районе Тверской области.

В судебном заседании установлено, что водитель транспортной компании, перевозивший груз одежды одной известной марки, вступил в преступный сговор со своим знакомым - жителем Белгородской области и совершил кражу вверенного груза.

Водитель остановился по пути следования в селе Выдропужск и перегрузил часть груза в фургон сообщника. Ущерб составил более 261 тысячи рублей.

Обвиняемые были задержаны полицией в день совершения преступления. В суде вину они признали полностью.

С учетом смягчающих обтоятельств осужденные получили условные сроки. Приговор не вступил в законную силу.