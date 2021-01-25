Телефонный аферист убедил жительницу Твери взять кредит на 235 тысяч рублей

Женщина перевела мошенникам 235 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери телефонный мошенник обманул 52-летнюю женщину, работающую продавцом. Аферист позвонил тверичанке с московского номера, представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить по ее паспортным данным кредит в банке.

Мнимый сотрудник потребовал в целях безопасности от женщины самой пойти в банк и оформить кредит, а деньги обналичить и перевести на "безопасный" счет.

Женщина выполнила инструкцию и перевела 235 тысяч рублей. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.