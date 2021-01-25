Фаянсового глухаря украл посетитель из кафе в Тверской области

Посетитель бара украл статуэтку, чтобы купить алкоголь Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию с заявлением о краже обратился 40-летний владелец кафе в Конакове. Мужчина пояснил, что из заведения похитили фаянсовую статуэтку стоимостью 8000 рублей.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа, полицейские опросили потерпевшего и потенциальных свидетелей, обследовали территорию и изучили записи с камер видеонаблюдения.

В ходе розыска подозреваемый - ранее судимый 47-летний местный житель - был задержан по "горячим следам". Мужчина сознался в содеянном.

Выяснилось, что мужчина требовал у бармена бесплатноо спиртного, но ему отказали. Тогда гость похитил статуэтку, чтобы ее продать и купить алкоголь.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража".