На проспекте Победы в Твери снова произошло коммунальное ЧП

На проспекте Победы провалился асфальт Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Руслон Русланов

Коммунальное ЧП произошло в Твери, в микрорайоне Чайка вечером, 24 января. На проспекте Победы около дома №74 из-за повреждения канализационного коллектора провалился асфальт.

На месте работают специалисты ООО "Тверь Водоканал".

Вечером участок перекрыли для установления места повреждения. На время проведения работ схема движения изменена. Сквозное движение по проспекту Победы закрыто, объезд участка осуществляется по улице Склизкова.

Будьте внимательны и осторожны!