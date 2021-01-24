Женщина в Удомельском районе Тверской области не с тем пила и лишилась денег

Деньги лежали в сумке. Фото: Олег ХАДАЕВ

В отдел полиции «Удомельский» обратилась потрясённая 59-летняя жительница деревни Ряд, что в 10 километрах к северу от Удомли.

Женщина рассказала, что решила выпить у себя дома чего-нибудь покрепче чая с малознакомым мужчиной.

Алкоголь и живописный вид из окна - деревня стоит на берегу красочного озера Удомля, расслабил женщину и она не заметила, как гость вытащил у нее из сумки деньги, а после, допив спиртное, покинул даму. Так она лишилась 75000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска взялись за дело быстро и скоро задержали подозреваемого — 46-летнего местного жителя. Мужчина сознался в преступлении закона, но денег не вернул, уверив, что всё уже успел потратить так по своему усмотрению.

Что ж, за возможные пять лет изоляции, он сможет заработать и вернуть украденное.