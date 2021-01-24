Коронавирусом в Твери за сутки заразилось 73 человека

Коронавирус продолжает удерживать позиции в Тверской области.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.
Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 11 часов 24 января выявлено 8834 случая заражения, это +73 за сутки.
Всего же в Тверской области 27 662 официальных случая COVID-19.
Выздоровели 23 547 человек (+326 за последние сутки)
Изолированы 3613 больных (-115).
Умерли 502 человека (0).
Также в лидерах по распространению заразы:
Конаковский район – 2031 (+8),
Вышневолоцкий городской округ – 1591 (+5),
Ржев – 1516 (+11),
Торжок – 1308 (+13),
Кимры – 1185 (+6),
Калининский район – 1091 (+13).