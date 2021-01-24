Коронавирусом в Твери за сутки заразилось 73 человека

Коронавирус продолжает удерживать позиции в Тверской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области.

Лидером по распространению вируса остается Тверь. По данным оперштаба, на 11 часов 24 января выявлено 8834 случая заражения, это +73 за сутки.

Всего же в Тверской области 27 662 официальных случая COVID-19.

Выздоровели 23 547 человек (+326 за последние сутки)

Изолированы 3613 больных (-115).

Умерли 502 человека (0).

Также в лидерах по распространению заразы:

Конаковский район – 2031 (+8),

Вышневолоцкий городской округ – 1591 (+5),

Ржев – 1516 (+11),

Торжок – 1308 (+13),

Кимры – 1185 (+6),

Калининский район – 1091 (+13).