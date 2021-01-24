Это была четырехлетняя самка. Фото: FB/ «Птицы Европейской части России»/ Кристина Александрова

Краснокнижная птица орлан-белохвост найдена мертвой в Калязинском районе Тверской области, близ деревни Колбасино.

Очевидцы нашли труп птицы в проводах демонтируемой линии электропередач.

- Лежала на земле запутанная в оборванных проводах, один провод был в клюве, - пишет автор поста в группе в FB «Птицы Европейской части России» Кристина Александрова.

Это была четырехлетняя самка.

В дискуссии, которая развернулась под постом, защитники птиц намерены направить запрос в прокуратуру, так как орлан-белохвост считается редкой птицей, занесен в Красную книгу России и регионов России, включен в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) и в перечень видов Российско-индийской конвенции об охране перелетных птиц (1984).

Звучит в дискуссии и мысль, что орлан-белохвост мог погибнуть не от проводов электросети, а попав в браконьерскую петлю.

Орлан-белохвост — крупная птица. Размер тела от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев — от 200 до 230 сантиметров, масса — от 4 до 7 килограммов. Ареал обитания об Северной Европы, до Чукотки и Камчатки. Самка крупнее самца.

Орлан-белохвост кормится млекопитающими средних размеров, может нападать на собак и кошек, на домашнюю птицу. Ловит рыбу.