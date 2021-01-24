Любовница сдала любовника в полицию в Тверской области за кражу банковской карты

Перечень покупок был традиционным. Фото: Олег ХАДАЕВ

Драматическая история произошла в городе Красный Холм, расположенном в 170 километрах от Твери и 350 от Москвы. Любовница сдала любовника в полицию за кражу банковской карты у собутыльника.

Потерпевший не знал, что лишился карты, пока к нему не пришел участковый инспектор и не попросил проверить карту. Тот зашел в личный кабинет и обнаружил, что он, сам того не ведая, регулярно что-то покупал в местных магазинах. Мужчина тут же написал заявление о краже карты.

А произошло вот что. К потерпевшему пришла женщина с другом, распить бутылочку. Слово за слово, друг женщины вышел из комнаты и стащил банковскую карту хозяина дома. Затем позвал подругу, якобы сгонять еще за бутылочкой, и покинул место преступления.

Используя украденную банковскую карточку он начал покупать алкоголь, закуску и другие напитки.

Но женщина, хоть и употребляла алкоголь, имела достаточную социальную ответственность, чтобы понять, что любовник украл карточку и с этим мириться нельзя. Она сообщила о своих подозрениях в полицию. Ну а дальше вы знаете.

Вор под подпиской о не выезде дожидается решения суда.