Администрация Твери прокомментировала ситуацию с теплом и водой в доме 1917 года постройки

В доме 1917 года постройки в Твери в скором времени вновь должны появится вода и отопление – прокомментировали в городской Администрации. Фото: Татьяна Коркина

Следственный комитет организовал доследственную проверку по поводу того, что в квартире жильцов 104-летнего дома нет отопления и воды с 18 января. В городской Администрации заверили, что семья ни разу не обращалась со своей проблемой к муниципальным властям.

– Собственники данной квартиры ни разу не обращались с жалобами ни в диспетчерскую службу департамента ЖКХ и строительства администрации города, ни в администрацию Центрального района. Сейчас этот вопрос взят на контроль, управляющая компания занимается устранением неполадок, все работы планируется завершить до конца 23 января. Хотелось бы отметить, что своевременное обращение в диспетчерскую службу администрации позволило бы существенно сократить сроки решения этой проблемы, – подчеркнули в горадминистрации.

Как указывали следователи со ссылкой на СМИ, отец семейства неоднократно обращался в УК, которая занимается домом. Но вопросы не всегда решались.

В здании, построенном более века назад, в двух квартирах на первом этаже никто не живет.