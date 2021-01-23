В интернет выложили раритетное видео с тверским трамваем

В Твери трамваи не ходят с 2018 года. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Любитель трамваев Йоахим Каддац, на чьем ютуб-канале представлено 206 видео трамваев из разных стран, в 1994 году, среди иных российских городов, побывал в Твери. И вот оцифрованная запись появилась в сети 8 августа 2020 года. В эту серию вошли также съёмки рельсового транспорта из Ярославля, Череповца, Архангельска и Смоленска.

Кадры из Твери можно увидеть с 17:48 и до конца.

Напомним, трамвайное движение в Твери было остановлено 14 ноября 2018 года. В областной столице он ходил 117 лет.

25 сентября 2020 года в прямом эфире губернатор Тверской области Игорь Руденя пообещал, что тверской трамвай возродят в новом виде. Вагоны будут двигаться по выделенным полосам и станут аналогом «легкого наземного скоростного метро».