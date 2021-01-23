Базу отдыха с гостиницей, рестораном и бассейном откроют под Тверью

В Калининском районе Тверской области планируют построить новую базу отдыха. Фото: Александр ЖМУЛИН

22 января на заседании Межведомственной комиссии при областном Правительстве обсудили перевод земель сельхозназначения в земли особо охраняемых объектов. На двух участках планируют построить базу отдыха. Рекреационная зона будет расположена в Калининском районе.

На базе построят гостиницу с конференц-залом, ресторан, домики для посетителей, спортивные и детские площадки, а также бассейн.

Проект нацелен на развитие туристической привлекательности региона.