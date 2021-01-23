В Твери с крыш могут сходить снег и падать сосульки

В Твери с крыш могут падать снег и лед – будьте осторожны! Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверском регионе на смену 20-градусным морозам к концу недели пришла оттепель. На одном из сайтов с прогнозами погоды 23 и 24 января температура воздуха может достигнуть +3. Жителям нужно быть осторожными, передвигаясь вблизи зданий, нападавший снег и образовавшийся лед могут упасть вниз.

В Администрации Твери сообщают, что регулярно проверяют, как управляющие компании чистят крыши домов. Тех, кто невовремя проводит работы, штрафуют. Кроме того, от снега и льда очищают муниципальные здания.

Если тверичане обнаружили на своей крыше сосульки и свисающие сугробы снега, необходимо звонить в отделы благоустройства администраций районов города по телефонам: 52-15-61 (Заволжский район), 32 15-72 (Московский район), 42-91-72 (Пролетарский район), 34-62-30 (Центральный район). Код города 4822.

С понедельника доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова прогнозирует дождь. Лишь во второй половины следующей недели может похолодать.

Резкий перепад температур может, а также изменения погоды могут сказаться на метеочувствительных людях и вызвать головную боль, головокружение и боль в суставах, скачки давления и т.д.

Берегите себя!