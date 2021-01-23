На 23 января еще 212 случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

В Тверской области продолжается вакцинация от ковида. 23 января в регионе выявили 212 зараженных.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Тверской области, по данным оперштаба, на 23 января 2021 года, 212 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 451 случай заражения COVID-19.
Выздоровели 23 221 человек (+347 за последние сутки)
Изолированы 3728 больных (-138).
Умерли 502 человека (+3).
Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 23 января выявлен 8761 случай заражения коронавирусом (+47 за сутки).
Также в лидерах:
Конаковский район – 2023 (+8),
Вышневолоцкий городской округ – 1586 (+5),
Ржев – 1505 (+9),
Торжок – 1295 (+11),
Кимры – 1179 (+8),
Калининский район – 1078 (+6).
За весь период в регионе проведено 514 197 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3351.
Графика: ПТО.