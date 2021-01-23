На 23 января еще 212 случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

В Тверской области продолжается вакцинация от ковида. 23 января в регионе выявили 212 зараженных. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области, по данным оперштаба, на 23 января 2021 года, 212 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 451 случай заражения COVID-19.

Выздоровели 23 221 человек (+347 за последние сутки)

Изолированы 3728 больных (-138).

Умерли 502 человека (+3).

Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 23 января выявлен 8761 случай заражения коронавирусом (+47 за сутки).

Также в лидерах:

Конаковский район – 2023 (+8),

Вышневолоцкий городской округ – 1586 (+5),

Ржев – 1505 (+9),

Торжок – 1295 (+11),

Кимры – 1179 (+8),

Калининский район – 1078 (+6).

За весь период в регионе проведено 514 197 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3351.