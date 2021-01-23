Студенты-инженеры собрали снегомет в Твери

Студенты в Твери представили конструкцию снегомета. Фото: пресс-службы ТГСХА.

Конструкцию снегомета студенты третьего и четвертого курса Тверской сельхозакадемии разработали полтора года назад под руководством завкафедрой ремонта машин и эксплуатации машинно-тракторного парка Артема Смирнова и старшего преподавателя Артема Виноградова. Машину ждут полевые испытания этим летом.

Снегомет, как отмечают конструкторы, сделали из погрузчика стебельчатых кормов «ПСК-5» – часть отрезали, а часть приварили новую. Установку тянет за собой трактор «Агромаш 85-ТК».

Такой снегомет может пригодится при уборке города. Снежный поток можно направить в кузов грузовика.

Полтора года назад машину испытать не удалось, так как зимой почти не было снега. В 2021 году ситуация прямо противоположная.