В Воскресенском кафедральном соборе Твери обвенчали детей священников

В Тверской епархии обвенчали молодых людей из семей священников. Фото: сайт Тверской епархии.

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия епископ Парамон обвенчал Серафима Беляева и Ольгу Смирнову. Они оба заканчивают семинарию. Серафим из семьи протоиерея Михаила Беляева, у которого 12 детей, а Ольга – дочь протоиерея Андрея и Елены Смирновых из Нижегородской митрополии.

Отец Парамон дал наставление молодым: слушаться родителей, подражать им в семейной жизни.

Информация появилась на сайте Тверской епархии.

Судя по фотографии с церемонии, на ней практически никто не был в защитной маске. Несмотря на ограничения, действующие в регионе из-за распространения коронавируса.