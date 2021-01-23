Следователи проверяют информацию об отсутствии отопления и воды в 104-летнем доме

Следователи проводят проверку по поводу того, что в Твери в доме 1917 года постройки, где живет многодетная семья, нет воды и отопления. Фото: Мария ЛЕНЦ

Областной Следственный комитет проводит доследственную проверку по поводу того, что в доме 1917 года постройки в Твери с 18 января нет отопления и воды. Обращения жителей в иные инстанции не дали результатов. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

По информации СМИ, которое опубликовало «крик души» отца семейства с четырьмя детьми, жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию по поводу некачественных услуг. И не всегда проблемы решаются.

Нужно учитывать и состояние дома, который был построен в начале ХХ века. В нем в двух квартирах на первом этаже никто не живет.