Службу «122» и диспетчерский центр «скорой» усилят кадрами в Тверской области

Службу «122» и диспетчерский центр «скорой» планируют усилить кадрами. Вопрос обсудили в Правительстве Тверской области. Фото: ПТО.

На данный момент стоит задача – доукомплектовать специалистами службу, куда звонят по номеру 122, а также Единый диспетчерский центр «скорой помощи». По «горячей линии» на номер 122 обращаются с вопросами о коронавирусе. Специалисты этого центра работают с 7 декабря.

– Службу «122» нужно и далее развивать как многофункциональный центр медицинской направленности, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В службе «122» можно получить врачебную консультацию и записаться на прививку от COVID-19. Сейчас 50% звонков касается вакцинации.

Также на совещании обсудили работу службы «скорой помощи» в нынешней простой ситуации, время, за которое бригады доезжают к больным, работу диспетчеров. Вывод – в часы пиковой нагрузки необходимо увеличить количество сотрудников диспетчерского центра.

Рассмотрели и вопрос пополнения автопарка «скорой» и больниц муниципалитетах. В декабре в 15 муниципальных образований передали 22 новые машины «скорой» Ford и «УАЗ».