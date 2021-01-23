Массовое ДТП с участием трех иномарок и автобуса произошло в Твери

Вечером 22 января в Заволжском районе Твери, на улице 2-я Красина, столкнулись три иномарки и автобус. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

Вечером 22 января на улице 2-я Красина столкнулись три легковых автомобиля BMW X5, Audi Q3, Mitsubishi и пассажирский автобус «ПАЗ». В аварии получил травмы водитель BMW. Его жизни ничто не угрожает.

Обстоятельства дорожного происшествия выясняют сотрудники ГИББД.

Раньше в этот же день в Твери столкнулись три иномарки напротив ТЦ «Олимп». KIA Sportage при развороте врезается в Hyundai, а та в KIA Rio. Пострадала 30-летняя женщина за рулем Hyundai.

У автомобилистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Участники обоих ДТП были трезвы.