Еще 20 пунктов для вакцинации от COVID-19 открываются в Тверской области

По данным на 22 января, всего в регион доставили 22,7 тысяч доз вакцины «Спутник V». Фото: ПТО

С 23 января в Верхневолжье прививки от коронавируса можно будет сделать в 30 пунктах. Об этом сообщили на заседании оперштаба, который провел губернатор Игорь Руденя.

Сейчас пункты вакцинации есть в Твери в областной клинической больнице, в клинической больнице скорой медицинской помощи, в горбольницах №1 и №7, в центре имени В.П. Аваева, а также в медико-санитарной части №141 Удомли и четырех районных больницах в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве и Торжке.

Добавим, что на базе горбольнице №1 открыт еще один кабинет в поликлинике №2 на Смоленском переулке, 4.

В субботу прививочные пункты должны открыть в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской,Селижаровской, Торжокской ЦРБ, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, через региональный медицинский портал medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов в будние дни.

С 10 февраля запланировано открытие ещё ряда кабинетов для вакцинации от коронавируса. Также в регионе появятся выездные прививочные бригады.

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На данный момент в регион доставили более 22,7 тысяч доз вакцины «Спутник V». Про две другие созданные в России вакцины от COVID-19 информации пока нет.

На сегодняшний день в Тверской области привились 4393 человека.