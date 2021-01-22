В Тверской области определены границы 15 особо охраняемых природных зон

В Тверской области определены границы 15 природоохранных территорий Фото: ПТО

В Тверской области на заседании президиума правительства региона, которое 22 января провел губернатор Игорь Руденя, утверждены границы 15 особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В перечень вошли заказники и памятники природы общей площадью более 37 тыс. га, расположенные в Андреапольском, Весьегонском, Лесном муниципальных округах, Конаковском районе.

На данных территориях запрещается: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, складирование твердых и жидких отходов; вырубка лесов.

По мнению Игоря Рудени, особо охраняемые природные территории должны быть приведены в порядок и использоваться как места отдыха для жителей и гостей Верхневолжья.