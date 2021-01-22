На 22 января еще 217 случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

В Тверской области подтверждено 217 новых случаев Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 22 января 2021 года, 217 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 239 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели 22 874 человек (+326).
Изолировано 3866 больных (-113).
Умерли 499 человек (+4).
Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 22 января выявлен 8714 случай заражения коронавирусом (+63 за сутки).
Также в лидерах:
Конаковский район - 2015 (+4),
Вышневолоцкий городской округ - 1581 (+18),
Ржев - 1496 (+6),
Торжок - 1284 (+14),
Кимры - 1171 (+10),
Калининский район - 1072 (+7).
За весь период в регионе проведено 510 846 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3 379.
Графика: ПТО