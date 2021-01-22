На 22 января еще 217 случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

В Тверской области подтверждено 217 новых случаев Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 22 января 2021 года, 217 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 27 239 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 22 874 человек (+326).

Изолировано 3866 больных (-113).

Умерли 499 человек (+4).

Лидером по числу заболевших среди муниципалитетов региона остается Тверь. В областной столице на 22 января выявлен 8714 случай заражения коронавирусом (+63 за сутки).

Также в лидерах:

Конаковский район - 2015 (+4),

Вышневолоцкий городской округ - 1581 (+18),

Ржев - 1496 (+6),

Торжок - 1284 (+14),

Кимры - 1171 (+10),

Калининский район - 1072 (+7).

За весь период в регионе проведено 510 846 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3 379.