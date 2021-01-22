Мать девочки, погибшей при пожаре в Тверской области, выпивала накануне трагедии

Прокуратура провела проверку по факту гибели на пожаре шестилетней девочки. Фото: Алексей Косоруков.

Районная прокуратура инициировала проверку после гибели на пожаре 6-летней девочки в деревне Страхиново Кесовогорского района. Пламя вспыхнуло 26 декабря 2020 года в одноэтажном деревянном доме. У правоохранительных органов появились вопросы к сотрудникам органов и учреждений, которые занимаются безнадзорностью детей и нарушениями их прав.

Выяснилось, что мать ребенка злоупотребляла алкоголем. Контроль за ситуацией в семье не установили. Оказалось, что и накануне рокового пожара женщина распивала спиртное.

Сотрудники прокуратуры внесли представления, которые были удовлетворены, директору организации «Мой семейный центр», начальнику Кашинского МВД, главе Кесовогорского района. По итогам проверки привлекли к дисциплинарной ответственности четырех сотрудников ответственных ведомств.