Тверская картинная галерея приглашает на музыкальную программу в честь Дня студента

Картинная галерея приглашает на студенческий вечер Фото: Ирина ТАРАСОВА

31 января в Тверской областной картинной галерее, на Советской, 3, состоится музейно-музыкальная программа, посвященная студенчеству.

На вечере посетители услышат выступления молодых исполнителей – студентов ТвГУ, а также тверских музыкантов и авторов песен. На Восточной башне гостям покажут инсталляцию по картине Л.Ф. Ланкинена "Студенческий натюрморт".

Стоимость билета – 150 руб. Предварительная запись по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.