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Общество

Администрацию района в Тверской области обязали оборудовать площадки для сбора мусора

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Администрацию обязали оборудовать контейнерные площадки

Администрацию обязали оборудовать контейнерные площадки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки установлено, что на территории железнодрожной станции Кулицкая Кулицкого сельского поселения, деревни Видогощи Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области площадки накопления ТКО не соответствуют санитарным требованиям.

Прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации, которое рассмотрено и удовлетворено. На администрацию возложена обязанность оборудовать контейнерные площадки должным образом.

Решение суда вступило в законную силу.