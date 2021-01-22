Встреча с режиссерами фильма о Великой княгине Елизавете Романовой пройдет в Твери

Фильм был отмечен как лауреат двух фестивалей. Фото: tvereparhia.ru

В Твери состоится показ документального фильма о Великой княгине Елизавете Романовой "Белый Ангел" и встреча с режиссерами картины - Еленой Беловой и Татьяной Мелиховой.

Кинопросмотр и обсуждение фильма организует Тверской епархиальный отдел по делам молодежи. Сюжет киноленты повествует о периоде жизни Елизаветы Федоровны, связанном с ее духовным самоопределением.

Фильм был отмечен как лауреат двух фестивалей: Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Вече" (Нижний Новгород) и Международного Кубанского фестиваля правславных фильмов "Вечевой колокол" (Краснодар).

Кинематографический вечер запланирован на субботу, 23 января. Гостей ждут в 19:00 в лекционном зале собора Александра Невского, что на Привокзальной площади. Не забудьте маску или респиратор, в противном случае вам откажут в посещении.