Турецкие мандарины и молдавские яблоки не прошли проверку в Твери

Фрукты не прошли проверку качества Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в ходе проверки на рынке в Заволжском районе Твери в двух случаях выявлены риски возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - мандаринами из Абхазии и Турции, томатами из Узбекистана, яблоками из Республики Молдова и из Республики Беларусь, грушами из Аргентины. Товар не прошел в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

По итогам рейда виновные лица привлечены к административной ответственности.