Директор строительной фирмы в Твери использовала в работе нелицензионные программы

Ущерб правообладателя составил более 600 тысяч рублей Фото: Екатерина ЗАРВА

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с тверскими коллегами выявлен факт умышленного использования контрафактного программного обеспечения.

Установлено, что 46-летний директор строительной фирмы из Твери использовала для проектирования объектов контрафактное программное обеспечение.

Ущерб правообладателя превысил 608 тысяч рублей, что является крупным размером. Полицейскими изъят системный блок и жесткий диск с программами, а также служебная документация.

За нарушение авторских прав директору грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.