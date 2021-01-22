Директор строительной фирмы в Твери использовала в работе нелицензионные программы

Ущерб правообладателя составил более 600 тысяч рублей
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Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с тверскими коллегами выявлен факт умышленного использования контрафактного программного обеспечения.
Установлено, что 46-летний директор строительной фирмы из Твери использовала для проектирования объектов контрафактное программное обеспечение.
Ущерб правообладателя превысил 608 тысяч рублей, что является крупным размером. Полицейскими изъят системный блок и жесткий диск с программами, а также служебная документация.
За нарушение авторских прав директору грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.