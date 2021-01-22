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Общество

Директор строительной фирмы в Твери использовала в работе нелицензионные программы

На нее завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Ущерб правообладателя составил более 600 тысяч рублей

Ущерб правообладателя составил более 600 тысяч рублей

Фото: Екатерина ЗАРВА

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с тверскими коллегами выявлен факт умышленного использования контрафактного программного обеспечения.

Установлено, что 46-летний директор строительной фирмы из Твери использовала для проектирования объектов контрафактное программное обеспечение.

Ущерб правообладателя превысил 608 тысяч рублей, что является крупным размером. Полицейскими изъят системный блок и жесткий диск с программами, а также служебная документация.

За нарушение авторских прав директору грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.