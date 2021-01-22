С тверских улиц вывезено 360 кубометров снега

С улиц Твери вывезено 360 кубометров снега Фото: администрация Твери

В Твери силами МУП "ЖЭК" продолжается уборка снега и обработка дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами.

В ночь с 21 на 22 января дороги чистили 29 единиц спецтехники – комбинированные дорожные машины (КДМ), поливомоечные машины с соляным раствором, грейдеры, тракторные щётки, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики, самосвалы, "Чистик", вспомогательная техника.

За ночь очищен 751 км улиц, обработан 651 км дорог с использованием 642 тонн пескосоляной смеси, ещё 53 тонны применено на городских тротуарах. На полигон вывезено 360 кубометров снега.

Днем на дорогах работают 66 машин. В ручном режиме улицы убирают 120 дворников.