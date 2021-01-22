Тверских водителей проверят на трезвость

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области с 22 по 24 января пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" в целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102".