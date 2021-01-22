Госавтоинспекция продолжает проверки междугородних автобусов в Тверской области

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области в период с 15 по 21 января осуществляла рейды по контролю за организацией пассажирских перевозок. В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей на междугородних и межрегиональных маршрутах. За неделю проверено 40 автобусов, выявлено два нарушения.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.