Кошелек с большой суммой денег украли в табачной лавке у жителя Твери

Женщина присвоила чужой кошелек с деньгами Фото: Мария ЛЕНЦ

В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 28-летний местный житель. Мужчина рассказал, что оставил в табачной лавке кошелек с деньгами. Заметив пропажу, мужчина вернулся, обошёл все места, где находился в ожидании заказа, но никто из работников торговой организации не заявил о находке. Ущерб составил 200 000 рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что кошелек похищен 30-летней женщиной - продавцом торговой точки. Злумышленница выдала похищенное. Деньги полностью возвращены потерпевшему.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.